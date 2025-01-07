Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, son günlerde kendisi ve başkan yardımcısı ile belediyenin ismini kullanarak vatandaşları telefonla arayıp dolandırmaya çalışan şahıslara karşı yasal süreç başlattıklarını belirterek, bu tür girişimlerin tamamen dolandırıcılık amacı taşıdığını ve kurumla hiçbir ilgisinin bulunmadığını vurguladı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük’te yaşayan vatandaşları ve esnafı telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini belediye başkan yardımcısı olarak tanıtıp Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya’nın da bilgileri olduğunu belirterek para talebinde bulundu. Dolandırıcılar ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak yardım malzemeleri için bir firma ile anlaşıldığını rakamın 30 bin lira olduğunu ve diledikleri oranda bağış yapmalarını ve verecekleri IBAN numarasına para göndermelerini talep etti.

Kentte yaşayan bir vatandaş da kendisine gelen telefonun tuzak olduğunu anlayarak dolandırıcılarla olan görüşmeyi yanındaki arkadaşına kayıt altına aldırdı. Görüntü kaydında; kendisini belediye başkan yardımcısı olarak tanıtan şahıs, vatandaştan vereceği IBAN numarasına para göndermesini talep ediyor. Vatandaşta parayı belediyenin resmi hesabına bağış olarak göndermek istemesi üzerine, kendilerine verecekleri makbuzunda gider olarak kullanılacağını ve resmi olarak kullanılacağını hatta bununla ilgili ayrıca program yapacaklarını söylemesi dikkat çekti.

Vatandaş IBAN numarasını isteyerek, ayrıca ziyaret etmek istediğini de ilettiği dolandırıcı, toplantıları olduğunu ve akşama doğru müsait olunca kendisini arayacağını söyleyerek görüşmeyi sonlandırdı.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ise, yaşanan olay üzerine yaptığı açıklamada kendinin ve belediyenin adı kullanılarak vatandaşlardan para talep edildiği üzülerek öğrendiğini belirterek, "Bu tür talepler kesinlikle gerçeği yansıtamamaktadır ve tamamen dolandırıcılık amacı taşımaktadır. Ne şahsım ne de belediyemizin diğer yöneticileri bu tür bir talepte bulunmaz ve böyle bir yöntemle hiçbir yardım yada bağış kampanyası düzenlenmez. Dolandırıcıların bu tür yöntemlerle sizleri mağdur etmesine asla izin vermeyiz. Bu tür durumlarda mutlaka ilgili mercilere ve kolluk kuvvetlerine bilgi verin” uyarısında bulundu.