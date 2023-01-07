Sürücülerden Orhan Metin, kar yağışının sürpriz olduğunu, sürücülerin de zincirsiz yola çıkmamaları gerektiğini söyleyerek dikkatli olmalarını istedi.

Yoğun kar yağışı sonrası bazı sürücüler fotoğraf çekerek bazıları da kartopu oynayarak tadını karın keyfini çıkardı.

Bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri yollarda tuzlama ve küreme çalışmaları yaparak ulaşımı açık tutmaya çalışıyor.

Doğayı beyaz örtüyle kaplayan kar yağışı sürücülere de ulaşımda zor anlar yaşattı.

Kuraklığın en net fotoğrafı: "Suya girmek yasaktır" yazısı var, su yok

Kuraklığın en net fotoğrafı: "Suya girmek yasaktır" yazısı var, su yok

Karabük-Bartın karayolu 1030 rakımlı Ahmet Usta mevkiinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.

Karabük-Bartın karayolunda sezonun ilk karı etkili olurken yoğun kar yağışı trafiği de olumsuz etkiliyor.

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