Karabük-Bartın karayolunda sezonun ilk karı etkili olurken yoğun kar yağışı trafiği de olumsuz etkiliyor.
Karabük-Bartın karayolunda sezonun ilk karı etkili olurken yoğun kar yağışı trafiği de olumsuz etkiliyor.
Karabük-Bartın karayolu 1030 rakımlı Ahmet Usta mevkiinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.
Doğayı beyaz örtüyle kaplayan kar yağışı sürücülere de ulaşımda zor anlar yaşattı.
Bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri yollarda tuzlama ve küreme çalışmaları yaparak ulaşımı açık tutmaya çalışıyor.
Yoğun kar yağışı sonrası bazı sürücüler fotoğraf çekerek bazıları da kartopu oynayarak tadını karın keyfini çıkardı.
Sürücülerden Orhan Metin, kar yağışının sürpriz olduğunu, sürücülerin de zincirsiz yola çıkmamaları gerektiğini söyleyerek dikkatli olmalarını istedi.
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