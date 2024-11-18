Karabük-Bartın kara yolunda sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.

Hava sıcaklıklarının düştüğü Karabük’te sis etkili oluyor. Karabük - Bartın kara yolunda sis nedeniyle sürücüler yolculuk yapmakta zorlanıyor. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü bölgede sürücüler hızlarını düşürerek dikkatli ilerliyor.

Bölgedeki trafik ekipleri de, sisin yoğun olduğu noktalarda tedbirlerini artırarak sürücülere güvenli seyahat için uyarılar yapıyor.