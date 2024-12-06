Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi açıklarında balıkçı Hüseyin Kaynak, nesli tükenmekte olan koruma altındaki Mersin Balığı yakaladı. Balıkçı Hüseyin Kaynak, ağlardan kurtardığı Mersin balığını tekrar doğal ortamı olan denize bıraktı.

Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde balıkçı Hüseyin Kaynak, 20 metrelik ‘Kaymaklım’ isimli teknesiyle balık tutmak için denize açıldı. Bir süre sonra Karabiga açıklarında ağlarını denize bıraktı. Balıkçı Hüseyin Kaynak, denizdeki ağlarını tekneye çektikten sonra ağların içindeki nesli tükenmekte olan koruma altındaki Mersin Balığı yakaladı. Ardından Balıkçı Hüseyin Kaynak, ağlardan kurtardığı Mersin balığını tekrar doğal ortamı olan denize bıraktı.

Balıkçı Hüseyin Kaynak’ın, nesli tükenmekte olan koruma altındaki Mersin Balığını denize bırakma anını ise saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde ağlardan mersin balığı çıktığını belirten Hüseyin Kaynak, küçük ve yasak olduğu için balığı denize bırakacaklarını, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne çektikleri videoyu ileteceklerini ifade edip, balığı denize bıraktılar.