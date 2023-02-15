Biga ilçesine bağlı Karabiga belde Belediyesi merkez üssü Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından deprem bölgesine desteklerini sürdürüyor. Karabiga Belediyesi geçtiğimiz haftalarda deprem bölgesine afetzedeler için yardım malzemelerİ göndermişti. Deprem bölgesine desteklerini ara vermeden sürdüren Karabiga Belediyesinin itfaiye hizmet aracı ve 8 tonluk su tankeri deprem bölgesine ulaştı.

Altın Yıllar Yaşam Merkezinde depremzedeler için butik-market oluşturuldu

Altın Yıllar Yaşam Merkezinde depremzedeler için butik-market oluşturuldu

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga belde Belediyesi merkez üssü Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından deprem bölgesine itfaiye hizmet aracı ile 8 tonluk su tankeri gönderdi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.