Karabiga Belediyesi Cumhuriyetin 100.yılında düzenlediği etkinlikler ile göz doldurdu. Karabiga Belediyesi ”Hep Birlikte 100.Yılı Kutluyoruz” sloganıyla beldede onlarca etkinlikte binlerce kişiyi buluşturdu.

İlk olarak 22 Ekim tarihinde başlayan Atletizim, Tenis, Basketbol, Futbol, Voleybol turnuvaları bir hafta boyunca nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Ardından 28 Ekim Cumartesi günü düzenlenen Cumhuriyet koşusuna ise Karabigalı vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde ayrıca Açık Hava Sineması ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Veda” filmi gösterimi, Fener Alayı yapıldı ve Şehitler anısına Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi’de Cumhuriyet Bayramı hediyesi olarak Karabiga Mustafa Kemal Okulundaki tüm anasınıfı,ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ayakkabı hediye etti.

“Cumhuriyetin 100.Yılını Kutlamanın Onuru ve Coşkusu İçerisindeyiz..”

29 Ekim Cumhuriyetin 100.yılı kutlama etkinlikleri son olarak Karabiga Mustafa Kemal İlk ve Ortaokul öğrencilerinin hazırlamış olduğu program ile sona erdi. Buradaki programda konuşan Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi şu ifadelere yer verdi:

“Bugün geçmişimizden aldığımız güçle, ezelden ebede büyük umutlar ve emin adımlarla, birlik ve beraberlik içerisinde yürürken geleceğimizin teminatı ve dirilişin sembolü olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu anlamlı günde, öncelikle; binlerce yıllık şanlı tarihimiz boyunca her dem yeniden doğuşlara ve şanlı yürüyüşlere imza atmış olan, başta; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere şanlı ecdadımızı, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, rahmet; minnet ve şükranla yâd ediyor, Karabigalı hemşerilerimin, yarınımız, umudumuz sevgili çocuklarımızın ve gençlerimizin Cumhuriyet Bayramı’nı içtenlikle kutluyor, sizleri; en kalbi duygularla sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu büyük günün anlamını en iyi şekilde yorumlayarak, Cumhuriyetimizin 100. yılında daha aydınlık bir geleceğe doğru ilerlemek için el birliğiyle çalışmamız gerekiyor. Milletimizin birlik ve beraberliği, Cumhuriyetimizin teminatıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutlamaktan dolayı büyük bir onur ve mutluluk içindeyim. Bu vesileyle Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyor, Gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum. Hepinize teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım.29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” dedi.

Program 100. yıl turnuvaları ödül töreni ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.