Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Biga Kaymakamı Ercan Kayabaş, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, sağlık çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı Duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu.

Seçim de verdikleri bir sözü daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, “Acil Sağlık Merkezimiz 9 ekipten oluşuyor. 24 saat esaslı bir ambulansımız olacak. Aynı zamanda sadece Karabigamız için değil yakın tüm köylerimize hizmet vermek için planlandı. Karabigamız için önemli olan bir hizmet. Bu yatırım hem Karabiga halkının sağlığını güvence altına almak, hem de şehrimizin sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla atılmış büyük bir adımdır. Karabigamız için önemli olan projeleri bundan sonra da hayata geçirmeye devam edeceğiz. Sırada Aile Sağlık Merkezi var. Onu da yenileyip hizmete açmayı planlıyoruz” dedi.

Protokol üyeleri tarafından dua edilmesi ve kurdele kesimiyle Karabiga 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açılışı gerçekleştirilerek hizmete başladı. Açılışın ardından protokol üyeleri, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu gezdi.