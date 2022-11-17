Çatbayır Mahalle Muhtarı Eyüp Koşan, “Van-Bahçesaray Karabet Geçidi’nde yoğun kar yağışından dolayı sürücüler zor anlar yaşadı. Şuan zincir bağlıyoruz. Zincirleri bağladıktan sonra yolumuza devan edeceğiz” dedi.

Dün akşamdan bu yana şehir merkezinde belli aralıklarla devam yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi’nde etkili olurken, kara hazırlıksız yakalan sürücüler zor anlar yaşadı.

Van-Bahçesaray karayolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi’nde etkili olan kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.

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