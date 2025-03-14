Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, 14 Mart Tıp Bayramı’nda sağlık çalışanlarına minnettarlığını dile getirerek, anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Karabatı, Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Şenveli ile bir araya gelerek, tüm doktorların ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Karacabey Devlet Hastanesi’ne anlamlı bir ziyarette bulundu. Başkan Karabatı, Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Şenveli’yi makamında ziyaret ederek, tüm doktorların ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

Ziyaret sırasında Başkan Karabatı, "Sağlık çalışanlarımızın emekleri, özverisi ve insan sağlığına olan katkıları her zaman takdire şayandır." diyerek sağlık sektörünün önemine vurgu yaptı. Ziyarette, Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Ramazan Çetinkaya ile Sağlık Bakım Hizmetler Müdürü Ülkü Büyük de yer aldı.

Karacabey Devlet Hastanesi’nin genel durumuyla ilgili Belediye Başkanı Fatih Karabatı’yı bilgilendiren Başhekim Muzaffer Şenveli, "Devlet Hastanemiz, geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen; "Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) Merkezi Değerlendirmesi"nde 100 üzerinden 97 puan alarak Bursa genelinde kendi kulvarında en yüksek başarıyı elde etti. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) Merkezi Değerlendirme, sağlık kurumlarının hizmet kalitesini ölçerek hasta ve çalışan memnuniyetini artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda Karacabey Devlet Hastanemiz de sağlık hizmetleri, hasta haklarına verdiği önem, hijyen standartları ve kurumsal yönetim süreçleriyle zirvede yer aldı." dedi.

Devlet Hastanesi’nin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Belediye Başkanı Fatih Karabatı da, Başhekim Muzaffer Şenveli nezdinde tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerini sunarken, özverili çalışmaları ve insan sağlığına yaptıkları katkılar nedeniyle duyduğu minnettarlığı dile getirdi. Sağlık çalışanlarının toplum adına kutsal bir görev üstlendiğine dikkat çeken Karabatı, "Sağlık çalışanlarımız, her şartta gösterdikleri özveri ve fedakârlık ile toplum sağlığının en önemli neferleri olmuşlardır. İnsan sağlığına yaptıkları değerli katkılar ve emekleri her türlü takdirin üzerindedir. Başta doktorlarımız olmak üzere, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı bir kez daha kutluyor, kendilerine minnet ve şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Karabatı, sağlık sektörünün toplum sağlığı üzerindeki hayati rolünü ve sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden gerçekleştirdiği özverili çalışmaları bir kez daha hatırlatarak, Karacabey Belediyesi olarak desteklerini her zaman sürdüreceklerini sözlerine ekledi.