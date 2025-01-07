İzmir'de Karabağlar Belediyesi, gençler ve çocuklar arasında alkol, uyuşturucu, tütün gibi bağımlılıkların önüne geçmek amacıyla düzenlediği “Bağımlılıkla mücadelede nerede hata yapıyoruz? Ne yapmalıyız?” konulu seminer her geçen gün daha da ilgi görerek büyüyor.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu, Eğitim ve Burs Komisyonu, Muhtarlar ve Mahalle Komisyonu ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla her ay gerçekleştirilen seminerin son adresi Tahsin Yazıcı Mahallesi oldu.

Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen seminere Karabağlar Kaymakamı Mehmet Özer, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Derya Durnabaş, bağımlılık komisyonu üyeleri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Başkan Kınay, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca bireysel bir sorun değil, toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirterek, “Bağımlılık, hepimizin mücadele etmesi gereken çok ciddi bir mesele. Çocuklarımızı ve gençlerimizi tehdit eden uyuşturucu, alkol ve diğer zararlı alışkanlıklar karşısında bir toplum olarak hareket etmeliyiz. Bu yüzden Karabağlar Belediyesi olarak Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu’nu kurduk ve çalışmalarımızı mahalle mahalle yaygınlaştırıyoruz” dedi.

Ailelerin bağımlılıkla mücadelede temel bir rol oynadığına dikkat çeken Başkan Kınay “Bugün gençlerimiz sadece uyuşturucu gibi maddelere değil, sosyal medyada gördükleri tehlikeli akımlara ve davranışlara da maruz kalıyor. Geçtiğimiz günlerde bir çocuğun TikTok videosu çekerken kendine zarar vermesi hepimizi derinden etkiledi. Bu çocuk hepimizin çocuğu, bu sorun hepimizin sorunu. Çözüm ise ailelerimizin çocuklarıyla daha güçlü bir bağ kurması ve iletişimi artırmasıdır. Aile olarak konuşmaya, birbirimizi anlamaya, çocuklarımızı dinlemeye başlamalıyız” diye konuştu.

Kınay ayrıca, “Biz Karabağlar Belediyesi olarak kimseyi yalnız bırakmayacağız. Tüm komisyonlarımızla, kamu kurumlarıyla ortak çalışmalar yürüterek, 2025 yılında Karabağlar’da daha güvenli bir gelecek için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Karabağlar Kaymakamı Mehmet Özer ise konuşmasında, bağımlılıkla mücadelede dayanışmanın önemine değindi. Özer, “Toplumun geleceğini tehdit eden bağımlılık gibi sorunlara karşı hep birlikte hareket etmeliyiz. İyilerin kötülerle mücadelesi dün olduğu gibi bugün de devam ediyor. Bu dayanışma sayesinde toplumsal farkındalığı artırabiliriz” diye konuştu.