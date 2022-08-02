Karabağlar Belediye Meclisi ağustos ayı toplantısı yapıldı. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, İzmirgaz'ın da Karabağlar'ın tüm mahallelerine doğalgaz götürebileceğini, bunun önünde hiçbir engel bulunmadığını söyledi.

İZMİR (İGFA) – Karabağlar Belediye Meclisi'nin ağustos ayı toplantısı, belediye ana hizmet binasındaki meclis salonunda gerçekleştirildi. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun yönettiği toplantıya, CHP İlçe Başkanı Mehmet Türkbay, Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı Şeyhmuz Gültekin, MHP'nin İlçe Başkanı Latif Alaboğa ve ilçe yöneticileri Sinan Turan, Oktay Çamurlu, İbrahim Karadağ, Uğur Durmaz, Saadet Partisi İlçe Başkanı Eymen Ünalan ve ilçe yöneticileri Necati Tağaç'la Şener Uzun da katıldı.

Toplantının açılışında belediye çalışmalarıyla ilgili meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Selvitopu, Karabağlar Belediyesi projeleri ve çalışmalarının son hızla sürdüğünü söyledi. Başta Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri müdürlükleri çalışanları olmak üzere tüm ekiplerin sahada olduğunu belirten Başkan Selvitopu, “Özellikle asfaltlamaya yoğun şekilde devam ediyoruz. Sadece temmuz ayında 1500 ton asfalt, tekniğine uygun şekilde serildi. Asfaltlarımız hem bu yıl, hem de gelecek yıl sezonu içinde yoğun şekilde sürecek” dedi.

Atatürk Gençlik Merkezi yapımının son hızla sürdüğünü vurgulayan Başkan Selvitopu, “Gençlerimizin, çocuklarımızın yararlanacağı bu örnek tesisi, Cumhuriyetimizin 100. yılında, yani 2023'te mutlaka hizmete açmak istiyoruz. Bunun için üzerimize düşen herşeyi yapacağız” diye konuştu.

Başkan Selvitopu, yine yapımı devam eden Çalıkuşu Semt Merkezi'ni de gelecek yıl hizmete açmak istediklerini söyledi.

Bodrum katı otopark, üstü modern pazaryeri olacak Yeşilyurt Pazaryeri'nin önümüzdeki günlerde ihale edileceğini belirten Başkan Selvitopu, aynı bölgedeki Yeşilyurt Futbol Sahası'na yeni tribün kazandırılacağını vurguladı.

Başkan Selvitopu, Kavacık Meydan Projesi'nde sona gelindiğini bildirerek, şunları söyledi:

“Meydan düzenlemesi tamamlandı. Şu anda kahvehanelerin pergoleleri yapılıyor. Bu çalışmalar 10 güne kadar bitecek. Bina cephe düzenlemeleri de tamamlandığında, Kavacık şık bir meydana kavuşmuş olacak. Önümüzdeki yıllarda da, üniversitenin hazırladığı proje doğrultusunda sokaklarda iyileştirme çalışmaları yapacağız. Ayrıca Etüt Proje Müdürlüğümüz, Kavacık koruma planlarını hazırlıyor.”

Başkan Selvitopu, öğrencilere ücretsiz eğitim verilen Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi'nin LGS başarısına da dikkat çekerek, “Öğrencilerimiz lise yerleştirmelerinde yüzde 98.5'luk başarı elde etti. Bu oran bizleri çok mutlu etti. Umarım benzer sonuçları YKS yerleştirme sonuçlarında da elde ederiz” diye konuştu.

Toplantıda, doğalgaz konusu da görüşüldü. Başkan Selvitopu, İZSU, Gediz Elektrik, Türk Telekom gibi kurumların yaptığı hizmetler gibi, İzmirgaz'ın da Karabağlar'ın tüm mahallelerine doğalgaz götürebileceğini, bunun önünde hiçbir engel bulunmadığını söyledi. Karabağlar Belediyesi'nin böyle bir proje geldiğinde her türlü desteği vereceğini vurgulayan Başkan Selvitopu, “Belediyeden doğalgaz getirilmesi için kazı istendiğinde tabi ki üzerimize düşeni yaparız. Ama belediye başkanları, belediye meclisleri, özel bir şirket konumundaki İzmirgaz'ın zararının karşılanması yönünde bir taahhüt veremez. Bu hangi yasaya, mevzuata göre isteniyor, anlamakta güçlük çekiyorum. Bu konu lütfen suistimal edilmesin” dedi.