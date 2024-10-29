Karabağlar Belediyesi tarafından Cumhuriyetimizin 101. Kuruluş yılı nedeniyle düzenlenen “Cumhuriyet Korteji” coşkuyla gerçekleştirildi. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay başta olmak binlerce vatandaş ellerinde Türk Bayrakları ve okudukları marşlarla bu coşkuya ortak oldu.İZMİR (İGFA) - Göztepe Metro İstasyonu önünde başlayan ve Üçyol 100. yıl Uğur Mumcu Parkı’nda sona eren korteje Karabağlar Kaymakamı Mehmet Özer, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, CHP Kadın Kolları MYK üyesi Derya Durnabaş, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Bülent Sözüpek, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Ruhsar Selis Çelik, AKP Karabağlar İlçe Başkanı Hüseyin Uzun, MHP Karabağlar İlçe Başkanı Latif Alaboğa, CHP İl ve ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhuriyet Korteji coşkusuna yoldan geçen araçlar kornalarıyla, evlerinin balkonundan ve penceresine çıkan yurttaşlar da bayrak sallayarak ortak oldu. Ayrıca yürüyüş sırasında spor kulüplerinin taraftarları meşaleler yakarak korteje eşlik etti.

KINAY “İLELEBET CUMHURİYET”

Coşkuyla gerçekleştirilen yürüyüş sonrası Üçyol 100. yıl Uğur Mumcu Parkı’nda vatandaşlara seslenen Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, “Burada olan herkesin gözlerinde Mustafa Kemal Atatürk var. Hepinizin gözlerinde Cumhuriyet ve bu ülkenin geleceği var. Bizler 101 yaşındaki Cumhuriyetimizin daha nice yüzyıllarını hep birlikte göreceğiz. Karabağlarda Cumhuriyet için biz varız. İyi ki varsınız. İlelebet Cumhuriyet” diye konuştu.

ATAMIZDAN ALDIĞIMIZ GÜÇLE ADIM ADIM YÜRÜYECEĞİZ

Cumhuriyet coşkusunu Atamızdan aldığımız güç ve inançla Karabağların her sokağında, her mahallesinde adım adım yürüyeceklerini belirten Kınay, “Karabağlardan İzmir’e, İzmir’den Türkiye’ye Cumhuriyet’in nice yüzyıllarını beraber kutlayacağız. İyi ki varsınız, İyi ki Cumhuriyet var. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk” dedi.

Etkinlikte Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile 101 yıllık Cumhuriyet için mücadele edenler için de 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ayrıca alanda bulunan çocukların da isteğiyle “Andımız” güçlü bir şekilde okundu. Gecenin sonunda hep bir ağızdan söylenen marşlarla Cumhuriyet coşkusu doruğa çıktı.