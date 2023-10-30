Muğla Karabağlar yaylasında 13-14 mescitten tek minaresi olan 1956 yılında kurulan Gökkıble Camisi ve yaylada bulunan diğer mescitler, günümüzde sadece Cuma ve dini bayramlarda kullanılıyor.

Vakıf kaydı olan Kadıkahvesi Mescidi 1909 yılında Hacı Ali Ağa tarafından inşa edildi. Karabağlar Yaylası’nda Ashab-ı Kehf (yedi uyurlar) sembollerinin da bulunduğu Keyf Oturağı Camii de 1870 yılında yapılan miladi bir camii olarak yer alıyor. Karabağlar Yaylası’nda bulunan camilerden sadece Keyfoturağı camiinde vakit namazları kılınıyor.

Yaylada bulunan cami ve mescitlerin sadece Cuma namazı ve Ramazan aylarında ibadete açıldığını belirten Türkiye Yazarlar Birliği Muğla İl Temsilcisi Prof. Dr. Namık Açıkgöz, “Muğla Karabağlar Yaylası’nda 13-14 civarında kahve ve mescit bulunmaktadır. Bu mescitler yakın zamana kadar aktif olarak kullanılmaktaydı. Fakat son zamanlarda bazıları Cuma namazı kılınmakta bazılarında Ramazanlarda açılmakta. Biz 2010 yılında Menteşe Müftüsü Mustafa hocamız zamanında 4 tane camii hizmete açtırıp teravi namazları için görevli tayin edilmiş ve orada namazdan sonra yayla camilerinin özellikleri hakkında bilgiler vermiştik. Bu camilerin her birisinin vakıf kayıtları var" dedi.

Karabağlar Yaylası’ndaki tek minareli camiinin Gök Kıble Cami olduğunu kaydeden Açıkgöz, "Gök Kıble Camii 1956 yılında yapılmıştır. Yaylada olup da minaresi olan bir camidir. Diğer minaresi olan camii Ortaköy girişindedir ama orası köye bağlıdır neredeyse. Gök Kıble Camii bu yaylanın içindeki minareli olan tek camiidir ve yanında da Gök Kıble Kahvesi vardır. Yukarda Kır Kahvesi ve Kır Kahvesi Camii öbür tarafta Hacı Ahmet Camii öbür tarafta Kozlu Camii ve bunların her birisinin yanında kahveleri de vardır. Halk akşamları gelip burada sosyalleşir bir yandan da ibadetini yapar tekrar kahvede oturur. Ondan sonra geç vakit dağılıp kendi evlerine giderlerdi” diye konuştu.