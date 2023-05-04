İzmir’in Karabağlar ilçesinde okul önleri ve çevresindeki iş yerlerinde sıkı denetim yapan polis ekipleri, kuş uçurtmuyor. Özellikle internet kafe, kahvehane ve parklarda polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri sürerken, vatandaşları da KADES hakkında bilgilendirmeyi unutmuyor.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan okulların önü ve çevresindeki iş yerlerinde sıkı güvenlik önlemleri alarak faaliyetlerini sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, okul çevrelerinde bulunan 13 internet kafe, 33 kahvehane ve 77 park, bahçe, tekel bayi ve metruk bina kontrol edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Geleceğimizin teminatı çocuk ve gençlerimizin suça sürüklenmesi ve suç mağduru olmalarının engellenmesi, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülmesi adına denetimlerimiz devam edecektir" sözlerine yer verildi.

Polis ekipleri KADES hakkında vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan, "Kadına El Kalkamaz" projesi çerçevesinde yurt genelinde olduğu gibi İzmir’de de KADES tanıtımı aralıksız devam ediyor. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ve Devriye Amirliği ekipleri, dün Yunus Emre Pazar yerinde KADES tanıtım standı kurarak, vatandaşları bilgilendirdi. Ayrıca vatandaşlara ‘Kadına el kal-ka-maz’ broşürleri ve bilgilendirme formları dağıtıldı.