İki devlet bir millet (Türkiye/Azerbaycan) kardeşliğine bağlı olarak Bakü’den gelen misafirleri Palandöken Gençlik Merkezi’nde ağırladı.

İki devlet bir millet (Türkiye/Azerbaycan) kardeşliğine bağlı olarak Bakü’den gelen misafirleri Palandöken Gençlik Merkezi’nde ağırladı.

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi farkındalıklarla etkinliklerine devam ediyor.

İki devlet bir millet (Türkiye/Azerbaycan) kardeşliğine bağlı olarak Bakü’den gelen misafirleri Palandöken Gençlik Merkezi’nde ağırladı.

Karabağ gazisi Savaş Kadınlarının Sosyal Yardım Kamu Birliği Başkanı Rada Abbas , Karabağ gazisi ve Başkan yardımcısı Gulperi Serkerova, işadamı Eldar Samed, Azerbaycan ses sanatçısı Aygün Rehimli Akbaba , İletişim Fakültesi yüksek lisans öğrencisi ve bireysel yönetmen Perviz Ahmet ’in katılmış oldukları etkinlikte Azerbaycan Edebiyatından Türkiye Edebiyatına, şiirlerden türkülere, politikadan jeopolitik duruma kadar birçok konu ele alındı.

TYB Erzurum Şubesi Kadın Kolları Birimi tarafından hazırlanan sohbet toplantısında Karabağ gazisi Savaş Kadınlarının Sosyal Yardım Kamu Birliği Başkanı Rada Abbas, Karabağ’ın son yıllarda geçirdiği süreci, Ermenilerin elinden nasıl kurtarıldığını ayrıntıları ile anlatarak kardeş ülke Türkiye’nin varlığının kendilerine güç verdiğini dile getirdi.

Azerbaycan ses sanatçısı Aygün Rehimli Akbaba’nın seslendirdiği "Çırpınırdı Karadeniz" ile duygulu anların yaşandığı programda işadamı Eldar Samed savaş sonrası yaşanan sosyolojik dönüşümü anlattı.