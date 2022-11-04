Azerbaycan’ın, Ermeni işgalini bitirerek kazandığı Karabağ Zaferi’nin ikinci yıldönümü Erzurum’da kutlandı.

Azerbaycan’ın, Ermeni işgalini bitirerek kazandığı Karabağ Zaferi’nin ikinci yıldönümü Erzurum’da kutlandı.

Azerbaycan’ın topraklarını Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ Zaferinin ikinci yılı, Azerbaycan Kars başkonsolosluğunun ev sahipliğinde Palandöken Kayak Merkezindeki bir otelde kutlandı.

Saygı duruşu ve her iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan program, daha sonra konuşmalarla devam etti.

İlk olarak söz alan Azerbaycan’ın Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, Karabağ zaferinden duyulan haklı gururu yaşadıklarını ifade etti.

30 yıllık bir işgalden kurtulan Karabağ’ın büyük bir zafer olduğunu kaydeden Guliyev, "Başkasının toprağında gözümüz yok ama bizim olandan da vazgeçmeyiz" dedi.

Daha sonra kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Azerbaycan ve Türk halkı bir millet iki devlet olarak bu heyecanı birlikte yaşamaktadır" şeklinde konuştu.

"Kimsenin toprağında gözümüz yok"

Erzurum Valisi Okay Memiş, program da yaptığı açıklamada, Karabağ Zaferi’nin ikinci yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Her iki ülkenin şehitlerine rahmet dileyerek sözlerine başlayan Vali Memiş, "Kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok ama bir çakıl taşını da kimseye verecek millet değiliz. Karabağ zaferi ile bütün dünya bunu görmüştür" dedi.

Program, Dadaş Bar ekiplerinin ve Azerbaycan halk danslarının gösterileri ile müzik topluluğunun seslendirdiği birbirinden güzel şarkılar kutlamalara renk kattı.

Kutlamalara Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, BARO Başkanı Talat Göğebakan vali yardımcıları, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve daire müdürleri katıldı.