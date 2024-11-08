Karabağ Zaferi’nin 4. yılı dolayısıyla Afyonkarahisar’da ‘İki Devlet Tek Millet Karabağ Zaferi’ isimli fotoğraf sergisi açıldı.

Afyon Azerbaycanlılar Derneği tarafından Karabağ Zaferinin 4. yılı dolayısıyla, Zafer Meydanı’nda fotoğraf sergisi açıldı. Sergide, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Karabağ Savaşında yer alan fotoğraflar yer aldı. Dernek Başkanı Süleyman Gücek ve Afyonkarahisar’daki üniversitelerde öğrenim gören Azerbaycanlı öğrenciler, Karabağ Muharebelerinde çekilen fotoğraflarla birlikte savaş dönemini anlattı. Sergi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görürken, görücüye çıkan fotoğraf ise yaşanan gururu gözler önüne serdi.