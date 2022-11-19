Çorum Belediyesi, Çorum ile Azerbaycan’ın Fuzuli şehrinin kardeşliğine ithafen Çorum Şehitliği’nde Karabağ şehitleri anısına meşe ağacını toprakla buluşturdu.

Çorum Belediyesi, Çorum ile Azerbaycan’ın Fuzuli şehrinin kardeşliğine ithafen Çorum Şehitliği’nde Karabağ şehitleri anısına meşe ağacını toprakla buluşturdu.

Plakası 19 olan iki şehrin kardeşliğini pekiştirecek anlamlı etkinliğe Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti İl Başkanvekili Ali Evlüce, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, şehit aileleri, gaziler, Çorum’da eğitim gören Azerbaycanlı üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Karabağ’ı şehitliğimizde yaşatacağız

Etkinlikte konuşan Başkan Aşgın, “Karabağ’dan getirdiğimiz toprakla dikeceğimiz bu meşe ağacını, Ermeni zalimlerinin yakıp yok ettikleri ormanların yerine anıtsal olarak burada dikeceğiz, gözümüz gibi bakacağız ve Karabağ’ı şehitliğimizde yaşatacağız. Rabbim tüm şehitlerimize rahmet etsin. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim etsin” dedi.

İlk kardeşlik protokolünü Çorum Belediyesi imzaladı

İlk kez Karabağ’da kardeşlik protokolü imzalayan şehrin Çorum olduğuna hatırlatan Belediye Başkanı Aşgın, “Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz sözünü bir kez daha kanıtlamış olduk” diye konuştu.

Azerbaycan ziyareti sırasında Karabağ topraklarında şahit oldukları manzaraları da paylaşan Başkan Aşgın, Ermenilerin zalimliğine bir kez daha tandık olduk. Azerbaycan’ın tırnağına dokunsalar Türk milleti olarak tüm milli şuurumuzla, 7’den 70’e ecdadımızdan aldığımız emanetle hepimiz oradayız. Bunu bildikleri için Azerbaycan’da bizlere muazzam bir ilgi alaka gösterdiler. Sizlerin selamını götürdük.” dedi.

En fazla şehit Çorum’dan

Azerbaycan içerisindeki şehitlikte Çorumlu şehitlerin isimlerine de gördüklerini ifade eden Başkan Aşgın, en çok şehidin Çorum’dan olduğunu dile getirdi. Başkan Aşgın “1918’de Nuri paşa himayesinde binlerce Türk’ün insanların oraya gittiğini, orada şehit olduğunu gördük. Bu kadim birliktelik sadece Karabağ ile değil yüz yıl öncesinden bin yıl öncesinden. 1918’deki Nuri paşa komutasındaki o birliğin içerisinde en çok Çorumlular vardı. Orada en çok ismi yazılı olan şehitler Çorumlu. Devletimize, milletimize Allah zeval vermesin" diye konuştu.

Başkan Aşgın’a teşekkür ettiler

AK Parti İl Başkanvekili Ali Evlüce, Fuzuli ile kardeş şehir olma gururunu Çorumlular yaşattığı için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. Evlüce, “Belediye Başkanımızın orada yaşadıklarını anlatması, devletin, milletin, vatanın ne kadar önemli olduğun bir kez daha ortaya koydu. Allah devletimize, vatanımıza zeval vermesin.” dedi.

MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak ise Türkiye ve Azerbaycan’ın iki devlet tek millet olduğunu belirterek, “Bizler Azerbaycan’ın daima yanında, bir ve beraber olmaya devam edeceğiz. Dünyada hak ile batılın savaşında her daim hakkı tutan aziz Türk milleti olarak birlik ve beraberlik içerisinde olacağımızı daima göstereceğiz. Bu manada Belediye Başkanımız öncülüğündeki heyetin kardeş şehir Fuzuli’ye yaptıkları ziyaret anlam açısından bizleri hem gururlandırdı hem de duygulandırdı. Teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Çorum Şehit Aileleri Derneği Başkanı Adem Mert de “Türk devletinin Azerbaycan halkının yanında olmasından gurur ve şeref duyuyorum. Türk milleti, bütün Müslümanların umudu olmaya devam edecektir.” diye konuştu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Adem Yeşildağ da, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ederek her zaman devletimizin milletimizin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Çorum Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül de bu anlamlı etkinliği düzenleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. Gül, “Karabağ zaferi bizim zaferimizdir. Tüm şehitlerimizi minnetle anıyorum” şeklinde konuştu.

Ağabeyi savaş sırasında Fuzuli’de gazi olan Azerbaycanlı üniversite öğrencisi de, Azerbaycan halkı adına Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür ederek “Bizleri unutmadığınız için abim, bütün şehitlerimiz ve gazilerimiz adına sizlere teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

Kardeşlik hatırası levhası konuldu

Konuşmaların ardından Karabağ şehitleri anısına hatıra olarak meşe ağacı toprakla buluşturuldu. Meşe ağacının önüne de “Bu meşe ağacı Çorum Belediyesi ve Fuzuli şehirlerinin kardeşliklerine ithafen Karabağ şehitleri anısına dikilmiştir.” yazılı kardeşlik hatırası levhası konuldu.

Program sonunda katılımcılar şehit mezarlarını ziyaret ederek dua ettiler.