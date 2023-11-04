Anadolu Azerbaycan Eğitim, Kültür ve Dostluk Derneği tarafından Karabağ şehitleri ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Azerbaycan Milletvekili Ganira Paşayeva için mevlit okutuldu.

Hunat Cami’nde okutulan mevlit hakkında bilgiler veren Dernek Başkanı İsmet Taymuş; "Bilindiği gibi Azerbaycan toprakları ve Azerbaycan Türkleri, tarih boyunca birçok zulme uğramıştır. 1918 yılında Mehmet emin Resulzade, Azerbaycan’ın bağımsızlığını kazanarak Bağımsız Azerbaycan Türk Cumhuriyeti’ni kuruyor. Ama kurulan bağımsız Azerbaycan devletinin ömrü 2 sene sürmüyor. 1918’de kurulan devlet, 1920’de zalim devletler tarafından sona erdiriliyor. 1920’den 1991 yılına kadar başta Stalin, sonra Sovyet rejimi sürekli Azerbaycan Türkleri’nin Türklük bilincini yok etmek için ellerinden gelen her türlü asimilasyonu yapmışlardır. En son 1991 yılında Sovyetler Birliği dağılınca Azerbaycan Türkleri, ikinci bağımsızlıklarını ilan ediyorlar. Bu arada Rusların da yardımıyla Ermenistan; Azerbaycan topraklarının Karabağ bölgesindeki 7 ili kapsayan bir coğrafya toprağını yine siyasi manevralarla ve zorla elimizden alıyorlar. Karabağ böylece Ermenilerin inisiyatifine geçiyor. 30 yıla yakın Ermeni zulmü altında kalan Karabağ topraklarımız 2020 yılında topraklarımız tekrar geri alınarak Azerbaycan topraklarına katılmıştır. Bu savaşta 3 bine yakın şehidimiz var. Biz de bu şehitlerimizi anmak ve yine yakın zamanda Türk Dünyası ve Turan sevdalısı olan Ganira Paşayeva hanımefendinin ölümünün 40. günü olması dolayısıyla Anadolu Azerbaycan Eğitim, Kültür ve Dostluk Derneği olarak mevlit düzenledik. Allah kabul etsin" dedi.

Programa dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.