Türkiye Azerbaycan İşadamları ve Sanayicileri Birliği (TÜİB) tarafından başlatılan "Tek Millet, Tek Yürek" projesi dahilinde Azerbaycan ve Türkiye’de şehit aileleri buluşturuluyor.

Türkiye Azerbaycan İşadamları ve Sanayicileri Birliği (TÜİB) tarafından başlatılan "Tek Millet, Tek Yürek" projesi dahilinde Azerbaycan ve Türkiye’de şehit aileleri buluşturuluyor.

44 gün süren Karabağ savaşının ardından 44 Azerbaycanlı şehidin ailesi, 44 Türk şehit ailesi ile buluşturularak milli duyguların ve acıların paylaşılması hedefleniyor.

Ermenistan’ın saldırılarında hayatını kaybeden ilk şehit Azerbaycanlı Tümgeneral Polat Haşimov’un annesi Semaye Haşimova, Türkiye Azerbaycan İşadamları ve Sanayicileri Birliği (TÜİB) tarafından düzenlenen "Tek Millet Tek Yürek" projesi dahilinde, Sındırgılı şehit Ferruh Dündar’ın ailesiyle buluştu. Buluşmada duygu yüklü anlar yaşandı.

Ferruh Dündar’ın annesi Emine Dündar, "Allah bizi ve çocukları çok seviyor onlara şehitlik makamını layık görüyor, peygamberlerimiz arkadaş oluyorlar" şeklinde duygularını dile getirdi. Ziyaret esnasında şehitler için dua edildi.

4 Temmuz 2020 tarihinde şehit düşen 3 çocuk babası Tümgeneral Polat Haşimov, 1993 yılında Türkiye’ye kara harp okuluna gelmiş ve Türkiye’de mezun olmuş. Türkiye’yi çok sevdiği ve onun için Türkiye’de subay olmayı istediği belirtilen Haşimov, 45 yaşında Karabağ’da şehit düştü.

Sındırgılı tüm şehitlerin adı cadde, sokak ve parklarda yaşatılıyor

Sındırgılı tüm şehitlerin adını yaşatmak adına geçtiğimiz yıllarda alınan meclis kararı ile birlikte Sındırgılı bütün şehitlerin adı cadde, sokak ve parklara verildi. Aziz şehitlerin hatıralarını, anılarını yaşatmak için hayata geçirilen uygulama vatandaşların da takdirini topladı. Karabağ savaşı esnasında Sındırgı Belediye Meclisi Karabağ’da zafere ulaşan ilk yerlerden biri ile kardeş şehir olma kararı da almıştı.

Kardeş şehir çalışmaları devam ederken, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş’ın girişimleri ile Karabağ’ın ilk şehidinin adı da Sındırgı’da yaşatılacak.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş şehit ailelerini ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Makam ziyareti sonrası her iki şehit ailesi birlikte şehit Tümgeneral Polat Haşimov’un adının verileceği parkı gezdi. Şehit Ferruh Dündar Caddesi’nde bulunan parkta şehit Haşimov’un adı yaşatılacak.

"Türkiye ve Türk askerlerine hayranlık duyardı"

Oğlunun Türkiye’ye ve Türk askerlerine çok bağlı olduğunu belirten Azerbaycanlı şehit annesi Semaye Haşimova, "Türkiye’ye geldiği için çok mutluyum. Türkiye’de bizi çok hoş karşıladılar, bizler için zahmet çekenlere çok teşekkür ediyorum. Sizler de Azerbaycan’a Bakü’ye geldiğiniz zaman misafirimiz olun. Bizlerde sizleri evimizde misafir edelim. Oğlum Türkiye’ye çok bağlıydı. Türk askerlerini çok severdi. Biz bugün Balıkesir Sındırgı ilçesindeyiz. Buranın belediye başkanı bu parka General Polat Haşimov’un adını verileceğini söyledi. Bunun için hepsine çok teşekkür ederim çok sağ olsunlar" dedi.

Sındırgı için özel günlerden birisi olduğunu belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "Sındırgımız için özel günlerden birisi. Sındırgı’da yıllar boyunca caddelerimize, sokaklarımıza, parklarımıza şehitlerimizin adlarını verdik. Karabağ’da şehit düşmüş olan General Polat Haşimov’un ismini Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’ın organizesinde buraya gelen misafirlerimizle beraber annesi, kız kardeşi ve Türkiye Azerbaycan İşadamları ve Sanayicileri Birliği üyesi Ragıp Bey ile beraber şu anda parkı gezdik. Bu parkın adı bundan sonra General Polat Haşimov olarak anılacak. Biz de bundan çok büyük gurur duyuyoruz. ’İki Bayrak İki Devlet’ ama ’Tek Millet’ olarak Azerbaycan kardeşliğimizi pekiştirmiş oluyoruz. Azerbaycan’da, Karabağ’da 2 bin 500 üzerinde şehitlerimiz var. Allah mekanlarını cennet eylesin. Bizim de burada vatanımız için bayrağımız için mukaddesatımız için şehit düşen bütün şehitlerimizin mekânları cennet olsun. Bizim yapabileceğimiz ancak onların adlarını yaşatmak oluyor. Bugün de bizleri ziyarete geldiler annesi, çok kıymetli ablam ve kardeşi biz de onların hatırasını doğal şehir Sındırgı’da bütün şehitlerimiz gibi Generalimiz, Komutanımızın adını yaşatmış olacağız. Allah mekânlarını cennet eylesin" dedi.

Türkiye Azerbaycan İşadamları ve Sanayicileri Birliği üyesi Ragıp Sarı ise, “Balıkesir Sındırgı ilçesindeyiz. Sındırgı’da sayın başkanımızın prensipleriyle bu içinde bulunduğumuz parka rahmetli Polat Haşimov’un ismi verilecek. Polat Haşimov’un annesi ile beraberiz Allah razı olsun hepsinden şehitlerimizin adını bu parkta yaşatmaktan son derece mutluyuz. Bütün şehitlerimize Allahtan rahmet diliyoruz, inşallah mekanları cennet olur, bizler de onların sayesinde onların yanında oluruz” diye konuştu.