AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 15 Temmuz milletimizin kimin yanında yer aldığını gösterme günüdür. Cumhurbaşkanımızın liderliğine bu ülkenin daha uzun yıllar ihtiyacı var" dedi.

Samsun’un Bafra ilçesi Hacınabi Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda AK Parti Seçim İrtibat Bürosu açıldı. Açılışa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan yaptığı konuşmada, “Bundan 21 yıl önce kurulan partimizle ve hemen kurulduktan çok kısa bir süre sonra sizlerin oylarıyla, zaferle birlikte tıpkı 73 yıl önce olduğu gibi iktidara gelen partimizle birlikte Türkiye’de bir şeyler değişmeye başladı. Bugün geldiğimiz noktada dedim ya 15 Mayıs sabahı uyandığımızda nasıl bir Türkiye’de uyanacağız? Terör örgütleri hangi cumhurbaşkanını destekleyeceklerini açık açık söylediler. Terör örgütü elebaşları açıklamalar yaptılar. FETÖ terör örgütünün o yurt dışındaki kaçakları neyi paylaştılar, ’iktidar değişirse biz biletimizi aldık, 15 Mayıs sabahı dönüyoruz’ demediler mi, dediler. HDP ’biz aday göstermiyoruz’ demediler mi, ’biz Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğiz’ demediler mi? Dediler. PKK’nın ele başları videolar çekip de göndermediler mi, gönderdiler. Dolayısıyla milletimizin kimin yanında yer aldığını gösterme günüdür. Bugün vatanı, milleti için hayal kuran, daha iyisi için hayal kuran, ’bir sorun varsa ancak Recep Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşları çözer’ diyen, bunun engellisinden yaşlısına, kadınından gencine her kes için benim sesimi duyan var dedirten, bugün EYT’lisinden, inşallah kadınlarımızın emekliliklerine kadar, asgari ücrete kadar, memurların zammına kadar bütün sahada ne konuşuluyorsa duyan, çözen, bunun için dertlenen, uykusu kaçan millete ’biz hizmetkar olduk’ diyen bir liderimiz var. Bizler de onun yol arkadaşlarıyız. Anadolu insanının terazisi hassastır. O gözler gözler, bakar bakar, dinler ve sonunda en doğru kararı verir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğine bu ülkenin daha uzun yıllar ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Karaaslan’ın konuşmasının ardından seçim irtibat bürosu açılışı yapıldı. Açılışa eski Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Cumhur İttifakı’nı oluşturan partilerin ilçe başkanları ve partililer katıldı.