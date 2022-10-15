21. Bölge Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan Bartın Amasra’daki maden ocağında yaşanan ve tüm Türkiye’yi derinden üzen patlama sonrası 16 Ekim Pazar günü Ankara’da yapılacak olan ’büyük eczacı mitingi’nin ertelendiğini açıkladı.

21. Bölge Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan Bartın Amasra’daki maden ocağında yaşanan ve tüm Türkiye’yi derinden üzen patlama sonrası 16 Ekim Pazar günü Ankara’da yapılacak olan ’büyük eczacı mitingi’nin ertelendiğini açıkladı.

Bartın Amasra’da bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait maden ocağında meydana gelen patlamada 26 maden işçisi şehit oldu. Yaşanan olay sonrası 21. Bölge Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, eczacılalar olarak sorunlarını duyurmak için 16 Ekim Pazar günü Ankara’da gerçekleştirilecek olan ’büyük eczacı mitingi’nin ertelendiğini açıkladı. Patlamada hayatını kaybeden işçilerin ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı, yaralılara da acil şifalar dileyen Karaarslan, "Bartın Amasra’da yaşanan maden ocağındaki patlama sonucunda çok sayıda madencimizin göçük altına kalması ve 26 maden işçisinin yaşamını yitirmesi hepimizi yasa boğmuştur. Göçük altında kalan maden işçilerimizin bir an önce kurtarılması en büyük temennimizdir. Yaşanan bu elim olay nedeniyle, Türk Eczacılar Birliği ve 54 Bölge Eczacı Odası 16 Ekim Pazar günü Ankara Tandoğan’da düzenlenecek ’büyük eczacı mitingi’ni erteleme kararı almıştır. Faciada yaşamını yitiren maden işçilerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm milletimize baş sağlığı ve sabır, yaralı kurtulan madencilerimize de acil şifalar diliyorum" dedi.