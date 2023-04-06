MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi Karaali bölgesinde 8 milyon TL’lik yatırımla başlayan 12 kilometrelik içme suyu şebeke hattı döşeme çalışmasını inceledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesinde yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda, geçtiğimiz yıllarda 18 kilometre içme suyu hattı döşenen mahallede İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde 8 milyon TL yatırım bedeliyle 12 kilometrelik yeni bir çalışmaya başlandı. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer de İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlerinden Recep Günay, MASKİ Basın Danışmanı Göksel Topcu ve teknik ekiple birlikte 23. Sokak’tan başlatılan çalışmaları yerinde inceledi.

MASKİ’nin Muradiye’ye yatırımları sürüyor

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, “Belde durumundan mahalleye dönüşen Muradiye Mahallesinde belde belediyesi döneminde döşenen hattın eskimesi, tekniğine uygun bir şekilde olmaması ve hattın artan nüfusa da hitap etmemesi sonrasında tespit çalışması yapılan noktalarda da hatların boydan yarılarak patladığını gördük. Daha önce mahallenin doğu kanadında yaptığımız hat imalatları ile bölgenin sıkıntılarına son verdik. Şimdi de son zamanlarda mahallenin batı kanadında yaşanmaya başlayan kısmi su kesintilerini çözüyoruz. Muradiye Mahallemizde Dünya Bankası Kredisi ile hayata geçireceğimiz 50 milyon Avroluk altyapı projesini de yapacağız. Proje kapsamında 104 kilometre içme suyu, 104 kilometre kanalizasyon, 16 kilometre yağmursuyu hattı ve atıksu arıtma tesisi inşa edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda şehrimiz için projeye üretmeye devam edeceğiz” dedi.