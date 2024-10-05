Karaağaçlı Teknik Spor, geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları ve hakkında yapılan iftiralar ile ilgili açıklama yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’a anlamlı bir destek gösterisinde bulundu.

Manisa Merkez 1. Amatör Küme B Grubunda Mütevelli’de oynanan Karaağaçlı Teknik Spor - Çarşı FK maçı öncesinde, Karaağaçlı Teknik Spor futbol takımı sahaya “Gülşah Başkanım Seninleyiz” yazılı pankartla çıkarak Başkan Durbay’a moral verdi.

Sosyal medyada geniş yankı bulan bu destek gösterisinin ardından Başkan Durbay, futbolculara ve takıma teşekkür etti. Başkan Durbay’a toplumun her kesiminden destek mesajları gelmeye devam ediyor.