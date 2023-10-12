Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesinde Karaadilli Lisesinin temel atma töreni dualar eşliğinde gerçekleştirildi.

Temel atma törenine, Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han, Şuhut İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Cavuş Hakan Parlaktaş, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, protokol üyeleri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde atılan Karaadilli Lisesinin temel atma töreninde Kaymakam Han, “Burada nice cıvıl cıvıl pırlanta gibi öğrencilerimiz yetişecek” dedi.