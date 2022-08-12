Bodrum Karaada açıklarında hareket halinde iken makine arızası yapan ve içeresinde 3 kişinin bulunduğu yelkenli teknede bulunanlar Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünden yardım talep etti. KIYEM-6 can kurtarma botu tarafından yedeklenen yelkenli tekne Bodrum Marina’ya çekildi.

Katarak ameliyatı için gittiği hastanede gözünü kaybetti

Katarak ameliyatı için gittiği hastanede gözünü kaybetti

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