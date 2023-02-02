Yolcular başka bir otobüs gelinceye kadar Mercan Beldesinde bulunan dinlenme tesislerine götürüldü.

Başkan Aksun, Yalnızbağ Yerleşkesinde mahalle sakinleri ile bir araya geldi

Başkan Aksun, Yalnızbağ Yerleşkesinde mahalle sakinleri ile bir araya geldi

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