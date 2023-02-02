Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kara saplanan araçtaki 3 kişi, 3 saat boyunca mahsur kaldıkları bölgeden kurtarıldı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kara saplanan araçtaki 3 kişi, 3 saat boyunca mahsur kaldıkları bölgeden kurtarıldı.

Yüksekova ilçesinde dün gece bastıran yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 30 santimetre, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi geçti. İlçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Gürdere köyünde kar yağışı ve tipiden dolayı Medeni Düzsöz isimli vatandaşın yönetimindeki minibüs yoldan kayarak kara saplandı. Aracı saplandığı yerden çıkaramayan Düzsöz, hemen özel idare ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu kara saplanan minibüs ve içerisindeki 3 kişi kurtarıldı.

3 saat boyunca mahsur kaldıklarını ifade eden Medeni Düzsöz, “Köye doğru gidecektik. Yolda baya kar ve tipi vardı. Tam ilerlerken buzlu yoldan kayarak kara saplandık. Aracımızın devirmek tehlikesi de vardı. Şükürler olsun İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliğine bağlı ekiplerin yardımıyla kurtarıldık. Kedilerine teşekkür ediyoruz” dedi.