Karabük’te kar yağışı nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı. 6 köy yolunun kapalı olduğu Eflani ilçesine bağlı Kutluören Köyü’ne hasta almaya giden ambulans karla kaplı yolda mahsur kaldı. 112 Acil Servis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen İl Özel İdaresi ekipleri kara saplanan ambulansı kurtararak ilçe merkezine ulaşmasını sağladı.

Değirmenci, “Bütün imkanlarımızla milletimizin ve devletimizin yanında ve emrindeyiz”

Değirmenci, “Bütün imkanlarımızla milletimizin ve devletimizin yanında ve emrindeyiz”

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