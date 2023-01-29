Van’ın Muradiye ilçesinde hasta almaya giderken kara saplanan ambulans, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Van’ın Muradiye ilçesinde hasta almaya giderken kara saplanan ambulans, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Muradiye ilçesinde meydana geldi. Hasta almaya giden ambulans yoğun kar yağışı nedeni ile yoldan çıkarak kara saplandı. Kendi imkanları ile saplandığı yerden çıkamayan ambulans, Muradiye Belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.