Uluslararası kokain ticaretinden elde edilen kara paranın aklanmasıyla ilgili İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Soruşturmada kara para trafiğindeki zincirin en önemli halkasının Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) tarafından 200 bin Euro ödülle aranan Hollandalı uyuşturucu baronu J.J.L. (31) ile onun Türkiye bağlantılarını yürüten N.Y. isimli şahıs olduğu ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığınca duyurulan uyuşturucu paralarının aklanmasıyla ilgili 1 milyar lira menkul ve gayri menkule el konulan operasyonun detayları gün yüzüne çıkmaya başladı. Operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince gerçekleştirildi. İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyon, iki yıl önce uyuşturucu paralarının aklanmasıyla ilgili elde edilen bilgi ve belgeler ışığında düzenlendi. Bu bilgi ve belgelerde uluslararası bir şebekenin izine rastlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Narkotik Daire Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) bünyesinde çalışma derinleştirildi.

Hollandalı J.J.L. Europol tarafından her yerde aranıyor

Yürütülen soruşturmada uluslararası seviyede faaliyet gösteren uyuşturucu baronu J.J.L.’nin izine rastlandı. İddiaya göre, Europol tarafından aranan 31 yaşındaki uyuşturucu baronu ve onun Türkiye derinliğindeki bağlantılarına yönelik genişletilen operasyonda J.J.L., dünyada kokain trafiğini yöneten uyuşturucu baronları arasında gösteriliyor. Hollanda ve Belçika tarafından 200 bin dolar ödülle aranan J.J.L., Avrupa’nın en çok arananlar listesindeki ismin kara para akladığı iddia ediliyor.

Hollandalı uyuşturucu baronunun Türkiye ile irtibatını N.Y. isimli şahıs yürütüyor

Narkotik polisinin yaptığı çalışmalarda, şüphelinin Türkiye ile irtibatını ise uyuşturucu ve haraç çetesinin liderlerinden N.Y.’nin üzerinden yaptığı öğrenildi. N.Y.’nin yurt dışında yaşadığı ve uyuşturucudan elde edilen milyarlarca liralık kara para zincirinin en önemli halkasını oluşturduğu ifade edildi. Yakalanan 23 şüpheli arasında N.Y.’nin kardeşinin düzenlenen operasyonda yakalandığı da gelen bilgiler arasında. İstanbul Polisinin 5 ilde ele geçirdiği 100 milyon liralık değerli eşyalar arasında, bazı lüks saatler ve bir altın kaplama tabanca dikkat çekerken, kara para trafiğinde kullanıldığı düşünülen çok sayıda kripto telefona da el konulduğu aktarıldı.

Kokain sevkiyatını Hollanda’nın Rotterdam ve Antwerp limanlarından yaptığı iddiası

Europol birimlerinin elde ettiği bir telefondaki şifrelenmiş mesajların bir kısmının çözüldüğü kaydedildi. L.’nin bu mesaj trafiğindeki kodlu yazışmalarında, kokain kaçakçılığı yoluyla kazanılmış olan onlarca milyon Euro ve yüzlerce kilo altını aklamaya karıştığını gösteriyor. Büyük çaplı adli soruşturma dosyasına göre, Rotterdam ve Antwerp limanları üzerinden kokain kaçakçılığı yaptığı öne sürülen J.J.L.’nin geçtiğimiz aylarda Hollanda’da babasının evine baskın yapıldığı, burada 140 bin Euro değerinde 2 saat ve lüks eşyalar ile bazı çizelgeler ele geçirildiği öne sürüldü. J.J.L.’nin 68 yaşındaki babasının o tarihlerdeki operasyonda yakalandığı ve çıkarıldığı yerel mahkemece tutuklandığı kaydedildi. Uzun süredir her yerde aranan J.J.L.’nin, daha önce Hollanda’da Naima J. isimli kuzey Afrika kökenli bir kadının ortadan kaybolmasıyla ilgili de arandığı iddia edildi.

Telefondaki deliller, Naima J.’nin infaz edildiğine dair güçlü emareler barındırıyor

Polisiye soruşturmaya yansıyan iddialara göre, 30’lu yaşlardaki Fas uyruklu Naima J., 20 Ekim 2019’da Hollanda’nın Amsterdam kentinde bir otomobile bindikten kısa süre sonra ortadan kayboldu. Haber alınamayan kadınla ilgili çalışma yürüten Hollanda polisi, ele geçirilen kripto iletişim mesajlarında J.J.L.’nin Naima J.’in ortadan kaybolmasında önemli rol oynadığı bilgisine ulaştı. Naima J.’den uzun süre herhangi bir ize ya da işarete rastlanmadı. Ancak polisin düzenlediği bir operasyonda ele geçirilen bir telefondaki bilgi ve belgeler, Naima J.’nin infaz edildiğine dair güçlü emareler barındırdığı ifade ediliyor. Kayıp kadına ne olduğunun belirlenmesi için kilit isim olarak da J.J.L.’nin arandığı öğrenildi.