Osmaniye Belediyesi ve Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı arasında sürdürülebilir kentleşmenin tesis edilmesi ve yeni kentsel gündemin uygulanmasında ortak çalışmaların yürütülmesi amacıyla şehir yönetimi, turizm, finans ve gençlik danışma kurulu alanlarında iş birliği anlaşması imzaladı.

Osmaniye Belediyesi ve Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı arasında sürdürülebilir kentleşmenin tesis edilmesi ve yeni kentsel gündemin uygulanmasında ortak çalışmaların yürütülmesi amacıyla şehir yönetimi, turizm, finans ve gençlik danışma kurulu alanlarında iş birliği anlaşması imzaladı.

Sürdürülebilir kentleşmenin tesis edilmesi ve yeni kentsel gündemin uygulanmasında ortak çalışmaların yürütülmesi amacıyla BM-HABITAT ile Osmaniye Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Belediye Başkanı Kadir Kara ve BM-HABITAT MENA Bölge Direktörü Erfan Ali tarafından imzalanan anlaşmada akıllı ve kapsayıcı şehirler, küresel gelecek şehirleri program, kapsayıcı ve sürdürülebilir yerel ekonomik kalkınma, şehir yönetimi, turizm ve finans gibi alanlarda proje ve kaynak desteği sağlanacak.

İmza törenin ardından konuşan Başkan Kadir Kara, “Şehrimizde ve belediyemizde misafir ettiğimiz BM-HABITAT MENA Bölge Direktörü Erfan Ali ile şehrimiz için çok önemli bir anlaşma imzalıyoruz. Bu protokol yerel kalkınma için çok önemli. Yeni bir dünya kuruluyor ve hep birlikte buna hazırlanmamız lazım. BM-Habitat’ın kuruluş felsefesi olan ekonomik, insani, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir kültürel kalkınma Osmaniye’ye teknik açıdan çok ciddi katkı sağlayacaktır. Şehrimiz bu anlaşma ile hizmet standartlarını en üst seviyeye taşımış olacak. Ben burada bizlere destek veren Belediye Meclis üyelerimizin tamamına teşekkürlerimi ifade ediyorum” dedi.

BM-HABITAT MENA Bölge Direktörü Erfan Ali ise, “’Birlikte eylem planımızı hazırlayacağız, birlikte çalışacağız. Nasıl daha iyi olabiliriz bunu anlamak ve uzmanlığımızı sizlerle paylaşmak için bu iş birliği protokolünü imzalıyoruz” diye konuştu.