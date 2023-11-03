Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pazaryeri ilçesinde yapımı devam eden yeni hükümet konağı binası ve Kara Mustafa Paşa Camii restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine giderek bir dizi temas ve incelemelerde bulundu. İlk olarak Pazaryeri Hükümet Konağı’nı ziyaret eden Vali Aygöl, Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman’dan ilçenin genel durumu ve ilçede devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı. Vali Aygöl ardından Pazaryeri Belediyesi’ne geçerek Belediye Başkanı Zekiye Tekin’i ziyaret etti.

Çalışmaları yerinde incelendi

Pazaryeri ilçesindeki temaslarına esnaf ziyaretleriyle devam eden Vali Aygöl, kahvehanede vatandaşlar ile oturarak bir süre sohbet etti. Ardından Kara Mustafa Paşa Camii restorasyonu ve Pazaryeri Yeni Hükümet Binası inşaatını inceleyen Vali Aygöl, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Pazaryeri Kültür Merkezinde, ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya gelen Vali Şefik Aygöl, muhtarlık kurumunun önemini vurgulayarak, “Demokrasimizin temel taşı olan muhtarlarımız, halkın gözünde devleti, devletin nazarında da halkı temsil etmektedir. Birlikte güzel işler başaracağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı. Vali Aygöl, muhtarlar ile çektirdiği hatıra fotoğrafının ardından ilçeden ayrıldı.