MSB: “Mehmetçiklerimiz, deprem noktalarında vatandaşlarımıza sıcak yemek ikram ederek destek sağlamaya çalışıyor”

MSB: “Mehmetçiklerimiz, deprem noktalarında vatandaşlarımıza sıcak yemek ikram ederek destek sağlamaya çalışıyor”

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