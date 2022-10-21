Bartın’da meydana gelen maden faciası sonrası el konulan ve ‘Kara Kutu’ olarak tabir edilen madenci baretlerindeki GPS, telsiz konuşmaları ve bazı materyaller incelenmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal, Siber Daire Başkanlığı ve TUBİTAK MAM’a gönderildi.

Bartın’da meydana gelen maden faciası sonrası el konulan ve ‘Kara Kutu’ olarak tabir edilen madenci baretlerindeki GPS, telsiz konuşmaları ve bazı materyaller incelenmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal, Siber Daire Başkanlığı ve TUBİTAK MAM’a gönderildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında 41 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin çalışmalar ve incelemeler devam ediyor. Olayın ardından Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma 6 savcı tarafından sürdürülüyor. Soruşturma çerçevesinde el konulan Dijital materyaller, baretlerde yer alan GPS, telsiz konuşmaları, madenci elbiseleri, fener, maske ve bazı evrakların yer aldığı ‘Kara Kutu’ tabir edilen cihazlar yedi delil torbası içinde Amasra Adliyesinden alınarak Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal, Siber Daire Başkanlığı ve TUBİTAK MAM’a incelenmek üzere gönderildi.