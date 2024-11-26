Sivas’ta kışa hazırlıksız yakalanan çobanlar yaylalardan erken dönüş yaptı.

Kentte etkisini gösteren kar yağışı ile yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığı hızla artarak ulaşımı olumsuz etkiledi. Arazideki hayvanların beslenme ve barınma şartları da bu durumdan olumsuz etkilendi. Çobanlar, zorlu doğa koşullarında hayvanlarını güvenli bir şekilde ahırlara ulaştırmak için kolları sıvadı. Merkeze bağlı Yakupoğlan köyünde yayladan erken dönüş yapan çobanlar, kara kışın beklenenden erken başladığını belirterek, “Hava bir anda değişti, sürülerimizi yaylada bırakmak riskliydi. Mecburen erken indik” ifadelerini kullandı. Yetkililer, hayvancılıkla uğraşan vatandaşları ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Etkisini gösteren kış nedeniyle araziden erken dönmek zorunda kalan çoban Abdurrahman Kepenek, “Araziden köye geliyorum. 2 saattir yoldayım. Yaklaşık 4 gündür arazide kaldık. Kar yağışı durursa tekrar çıkarız ama kar yağışı artacak artık bahara ancak çıkarız. Aslında mevsime göre daha erken. Kar yağışı bu yıl yaklaşık 25 gün önce geldi. Koyunlar da soğuktan etkileniyor” dedi.