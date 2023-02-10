Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Havacılık Komutanlığının yaralı depremzede tahliyesine devam ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Havacılık Komutanlığının yaralı depremzede tahliyesine devam ettiğini bildirdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Millî Savunma Bakanlığı olarak deprem bölgesinde tüm gücümüzle arama-kurtarma, yardım ve tahliye görevlerine aralıksız devam ettik. Kara Havacılık Komutanlığımız da yaralılarımızın tahliyesine aralıksız devam ediyor” denildi.