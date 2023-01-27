Ağrı’da, Ocak ayının son günlerine girilmesine rağmen etkisini göstermeyen kar nedeniyle şehri kuru soğuk etkiliyor.

Ağrı’da, Ocak ayının son günlerine girilmesine rağmen etkisini göstermeyen kar nedeniyle şehri kuru soğuk etkiliyor.

Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı’da , her yıl Kasım ayında yağan kar Ocak ayında olunmasına rağmen etkisini göstermedi. Bunun yerine zaman zaman sıfırın altına düşen hava sıcaklıkları nedeniyle soğuk hava etkisini gösterirken, şehrin birçok bölgesinde don meydana geldi. Araç camlarının donmasına neden olan soğuklar ağaç köklerinde bile etkisini göstererek buz kütlelerine dönüştü.

“46 yıllık ömrümde böyle bir hava görmedim”

46 yıllık ömründe Ocak ayında böyle bir hava görmediğini söyleyen esnaflardan Adem Taştan, “Havalar böyle devam ederse karın yağacağı yok. En şiddetli aynımız Ocak ayıydı o da bitmek üzere. Geçen sene eksi 45 derecelere kadar soğuklarımız vardı ama bu sene kar yağışı da olmadığı için eksi 10-15 derecelerde seyrediyor. 46 yaşındayım, 46 yıl boyunca ben bu ayda böyle bir hava görmedim” ifadelerine yer verdi.