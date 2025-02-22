Ülkenin birçok noktasında kar yağışı etkisini gösterirken kara hasret olan Adanalı çocuklar için Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, okul bahçelerine Toroslardan kar getirtti. Bahçede kar gören çocuklar kartopu oynayıp kardan adam yaptı.

Ülkenin birçok noktasında kar yağışı etkisini gösteriyor. Kar yağışı olan kentlerde çocuklar kardan adam yaparak ve kartopu oynayarak kışın tadını çıkarıyor. Adana’da yaşayan çocuklar ise karla birlikte gelen eğlenceyi, kentin iklimi gereği yaşayamıyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da şehir merkezindeki okullardan bazılarının bahçesine Toroslardan kar getirip döktürerek, küçüklerin kara olan özlemini gidermelerini sağladı.

Teneffüse çıktıklarında okullarının bahçesinde kar gören çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

Kardan adam yapıp kartopu oynayan çocukların sevinci güzel görüntüler oluşturdu.

Doyasıya eğlenen çocuklar kendilerini karla buluşturan Başkan Zeydan Karalar’a teşekkür etti.