Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, "Ben Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendinin “benim şehrimi yönet” diye teslim ettiği emanetçisiyim" dedi.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, "Ben Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendinin “benim şehrimi yönet” diye teslim ettiği emanetçisiyim" dedi.

Osmaniye Belediyesi tarafından kent tarihinin en büyük alt yapı projesi olarak hayata geçirilen ve 21 Aralık’ta ilk kazması vurulacak olan Merkez İçme Suyu ve Kanalizasyon Şebeke Hattı iş planlaması ve yürütülüş yöntemi toplantıları devam ediyor.

Başkan Kadir Kara’nın sunumuyla toplantı serisinin ikincisi, Milliyetçi Hareket Partisi Osmaniye teşkilatlarının tüm kademelerinin katılımıyla Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Alt yapı çalışmalarının 18 ay içerisinde bitirmesinin hedeflendiğini vurgulayan Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; “Osmaniye olarak çok önemli bir değerimiz olan Milliyetçi Hareket Partisi’nin ve Türk Dünyası’nın Lideri Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin destekleri ve talimatlarıyla bugün geldiğimiz noktayı sizlerle paylaşmak üzere bir aradayız. Alt yapıya girmek kolay bir iş değil. Alt yapı belediye başkanlarının korkulu rüyasıdır. Genel başkanımızın Osmaniye’ye kazandırılmış ve yapılması gereken işlerde bir dakika dahi durmayacaksın talimatları doğrultusunda hizmetlerimize en hızlı şekilde kesinlikle geri adım atmadan devam edeceğiz. Ben Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendinin “benim şehrimi yönet” diye teslim ettiği emanetçisiyim. Hemşerilerimizin sırtına hiçbir mali yük yüklemeden bu projeyi bir buçuk senede bitireceğiz. Hemşerilerimizi mağdur etmeden seri bir şekilde yürüteceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın, bu işi yönetecek ve istediğimiz düzeyde sonuçlandıracak iradeye de tecrübeye de sahibiz. 21 Aralık itibariyle çalışmaları başlatıyoruz, Osmaniye’ye hayırlı olsun.” Şeklinde konuştu.

MHP Osmaniye İl Başkanı Yusuf Çomu yaptığı konuşmada, “Belediye Başkanımız Kadir Kara beyefendiye bu şehrin gelişmesi, kalkınması ve büyükşehir olma hayaline kavuşması yolundaki hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.