Doğa Kuruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin görüntüledikleri ve sosyal medya hesabından paylaştığı ‘Kara Akbaba’ fotoğrafları büyük ilgi gördü.

DKMP ekipleri geçtiğimiz hafta sonu Kara Akbaba’yı doğal yaşam alanında görüntüledi. Ekipler ardından kurumun sosyal medya hesabından Kara Akbaba’yı “Türkiye’deki 4 akbaba türünden biri olup bulunduğu familya içindeki en büyük kuştur. Kanat açıklığı 3 metreye kadar ulaşabilmektedir. Yuvalarını yaşlı çam ağaçlarının üzerine yaparlar ve doğadaki ölmüş hayvanlarla beslenirler” baaşlığı ile paylaştı.