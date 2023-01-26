Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre yarın Nevşehir ve çevresinde kuvvetli rüzgar olacağı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre yarın Nevşehir ve çevresinde kuvvetli rüzgar olacağı uyarısında bulunuldu.

Yapılan açıklamada; “Yapılan son ölçümlere göre; rüzgarın, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 yer yer 70 km/saat) şekilde esmesi beklenmektedir" denildi. Açıklamada ayrıca; çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç ve ya direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, heyelan ve su baskını konusunda vatandaşların daha dikkatli ve duyarlı olmaları istendi.