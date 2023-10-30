Vanlı minik kayakçılar, kar yağışının geç yağdığı Abalı Kayak Tesisi’nde yağlanan halı ve tahta üzerinden kayarak Türkiye şampiyonluğuna hazırlanıyorlar.

Van’ın Gevaş ilçesinde yer alan Abalı Kayak Tesisi’nde kar yağışının geç yağması nedeniyle kayakçılar alternatif sistemler geliştiriyor. Kar yağışının hem geç yağması hem de az olması nedeniyle kayakçılar, yağladıkları halı ve tahtalar üzerinde antrenman yapmaya çalışıyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Türkiye Kayak Federasyonu Van İl Temsilcisi Harun Altair, iklim şartlarından ve kayak merkezinin kurulduğu bölgeden kaynaklı son bir kaç yıldır Abalı Kayak Merkezi’nin kar alamadığını ifade ederek, çoğunlukla sezonu açamadıklarını söyledi. Abalı Kayak Merkezi’nde 25 alt yapı sporcusu olduğunu belirten Altair, “6-7 yaşlarında olan çocuklarımızı kışa hazır hale getirmek, kar yağdığı dönemde temel eğitimlerini hazırlamış olmak ve kar sürecini olabildiğince verimli bir şekilde kullanmak amacıyla böyle bir çalışma yaptık. Özellikle temel duruşları ve temel eğitimini tamamlayıp kışın biraz daha hazır olmalarını sağlamak amacıyla çocuklarımızı buraya getirip halı veya tahta üzerinde kaydırıyoruz. Bunu da halıyı yağ ve deterjanlarla kayganlaşmasını sağlıyoruz. Daha sonra çocukların önce eğim stresini yenmelerini ve temel duruşlarını sağlamak amacıyla halıda başlatıyoruz. Ardından halıyı kaldırıp çocuğun biraz daha hızlı ve özgüvenli bir şekilde temel duruşta kaymasını sağlıyoruz” dedi.

"Birçok sporcumuz Türkiye şampiyonasında madalya ve dereceler aldılar"

Van’da alp disiplini ve snowboarda toplam 120 aktif sporcunun olduğunu vurgulayan Altair, “Bunlardan 22’si Türkiye Kayak Federasyonu Alp Ligi’nde yarışan çocuklarımız olup, birçoğu Türkiye şampiyonasına gidip, orada derece alan sporcularımız. Bunlar 12 ve 14 yaş grubundaki çocuklarımız. Türkiye’de bu yaş aralığında alt yapısı en çok olan Erzurum’dan sonra ikinci sırada yer alıyoruz. Bir önceki gruba dayanarak verimli bir şekilde ilerledik. Türkiye şampiyonasında madalyalar, dereceler aldık ve çocuklarımız milli takımın aday sporcusu oldular. Bunu gördükten sonra alt yapımızı güçlendirmeye çalıştık ve 6-7 yaş grubu öğrencilerini buna dahil ettik. İnşallah bu her yıl devam edecek” ifadelerini kullandı.

"Van’a yakışır bir tesis kazandıracağız"

Kayak Antrenörü Bülent Kayhan ise 14 yıl önce kurulan Abalı Kayak Tesisi’nin, 1 milyon 200 binden fazla nüfusa sahip olan ve turizm açısından önemli olan Van’a yakışmadığına dikkat çekerek, “Sporcularımız son 4 yılda toplam 4 ay kayak yapamadı. Bunun için buradaki eksikliklerimizi çevre illerimizde özellikle Hakkari’deki kayak tesisinde tamamlıyoruz. Burada oluşturduğumuz kamplardan çocuklarımızı alıp Türkiye şampiyonasına götürüyoruz. Bu anlamda Van’ın tam donanımlı, kış sporlarına layık bir kayak merkezinin olmasını ümit ediyoruz. Bunun için hali hazırda Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Dr. Ozan Balcı ve Belediye Genel Sekreterimiz Mehmet Fatih Çelikel’e ilgili dosyamızı sunduk. Onlar da projemize sıcak bakıyor. Şu anda bir çalışma yürütülüyor. İnşallah Van’a yakışır bir tesisi sporsever valimizin desteğiyle ilimize kazandıracağız” diye konuştu.

Minik sporcular ise yağlanan halıda kaymanın zor olduğunu ifade ederek, rakiplerinin sahip olduğu imkanlara sahip olunması halinde daha başarılı olacaklarını ve Van’ı daha iyi temsil edeceklerini söylediler.