SİVAS (İHA) – Mevsimsel gecikme ve beklenen karın yağmaması en çok soğuk iklim hayvanı olan Kangal köpeklerini etkiledi, psikolojik ve fiziksel olarak etkilenen kangallarda kış kürkü oluşmadı.

SİVAS (İHA) – Mevsimsel gecikme ve beklenen karın yağmaması en çok soğuk iklim hayvanı olan Kangal köpeklerini etkiledi, psikolojik ve fiziksel olarak etkilenen kangallarda kış kürkü oluşmadı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bazı hayvanları fiziksel ve psikolojik olarak etkiledi. Ayılar kış uykusuna yatmazken bazı göçmen kuşlarının da göçmediği gözlemlendi. Mevsimsel gecikmeden en çok etkilenen hayvan türü ise Kangal köpekleri oldu. Soğuk iklim hayvanı olan Kangal köpeklerinde kış kürkleri oluşmadı.

Kangal köpekleri kış aylarında oluşan tüy yapısı ve doku altlarında depoladıkları yağ tabakası sayesinde sıfırın altında 40 dereceye varan hava ısısında

Uzman Kangal Yetiştiricisi ve eğitmeni Hüseyin Yıldız, Kangal köpeklerinin kış aylarında oluşan tüy yapısı ve doku altlarında depoladıkları yağ tabakası sayesinde sıfırın altında 40 derecede hayat sürebildiklerini belirtip, bu yıl Kangal köpeklerinin tüy yapasını tamamlayamadığını, hastalıklara karşı dirençlerinin düştüğünü söyledi.

“Aldatıcı iklim virüs ve bakterilere davetiye çıkarıyor”

Yıldız, aldatıcı iklimin kangalları virüs ve bakterilere karşı savunmasız hale getirdiğini ifade edip, “Hayvanlar coğrafya ve yaşam tarzlarıyla bağlantılıdır. Kangallar kendilerini soğuk iklimde yaşayacak hale getirirler. Anadolu aslanı olarak bilinen kangal köpekleri ortam ısı ve koşullarına uyum sağlayabilmek için vücut derecelerini düzenlerler. Eğer ki vücut ısısını yükseltemezlerse sağlıksız konuma gelebilirler. Kış mevsiminin gelmemesi kangalların vücudunda bulunan zırhlarının doku altlarındaki yağ tabakası oranının seviye olarak düşük olmasını sağlar. Bu aldatıcı iklim aynı zamanda kangallarla birlikte tilkiler ve kurtlar gibi dış popülasyonda gezen hayvanları etkisi altına alır. Hayvan yeterince tüy yapısı oluşturamaz ve yağ oranını geliştiremez. Bu oranları tutturamadığı zaman hala kendilerini sıcak iklimde yaşadıklarını zannederler. Bunun sonucunda soğuk havalarda virüslerin ve bakterilerin canlandığı dönemden etkilenirler” şeklinde konuştu.

“Karın yağmaması Kangalların psikolojisini etkiledi”

Yıldız, yağmayan kardan dolayı Kangalları psikolojik olarak da etkilediğini ifade edip, “Kangal köpekleri vücut sıcaklıkları sabit olduğu için çok soğuk havalarda asla üşümezler. Karda çocuk gibi oynarlar. Kar kangallar için ciddi bir terapi, sağlık, konfor ve yalıtımdır. Kangalalar karın yağmadığı durumlarda insanlara olan tavırlarını değiştirirler ve mutsuz olurlar. Biz onların tepkileriyle onların mutsuz olduklarını çok rahat görüyoruz. Sağlıksız olmaya başlıyorlar, huzursuz olamaya başlıyorlar ve bu iklime alışık olmadıkları için uyumlu hale gelemiyorlar” ifadelerini kullandı.