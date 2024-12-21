Samsun’da geçen haftalarda etkili olan kar yağışı sonrası bazı barajlarda su seviyeleri yükseldi. Samsun’un içme suyunu sağlayan Çakmak Barajı’nda doluluk oranı yüzde 45,6’ya çıktı.

Aralık ayında Samsun’da yağan kar yağışı barajlara yaradı. Bazı barajlarda su seviyeleri yükseldi. Son yapılan ölçümlerde Samsun’daki barajların doluluk oranları belli oldu. DSİ 7. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ölçümlere göre; Hasan Uğurlu Barajı yüzde 24, Suat Uğurlu Barajı yüzde 61,2, Altınkaya Barajı yüzde 59,3, Derbent Barajı yüzde 73,8, 19 Mayıs Barajı yüzde 86,3, Vezirköprü Barajı yüzde 4,1, Duruçay Barajı yüzde 16,3, Samsun’un içme suyunu sağlayan Çakmak Barajı ise yüzde 45,3, Ladik Gölü yüzde 5, Derinöz Barajı da yüzde 12,1 olarak kayıtlara geçti.