Geçtiğimiz yıl bu aylarda kar yağışı ile mücadele eden Bingöl’de beklenen kar henüz yağmadı. Kar yerine güneşli havanın hakim olduğu kentte, vatandaşlarda güneşin tadını çıkardı.

Geçtiğimiz yıl bu aylarda kar yağışı ile mücadele eden Bingöl’de beklenen kar henüz yağmadı. Kar yerine güneşli havanın hakim olduğu kentte, vatandaşlarda güneşin tadını çıkardı.

Geçtiğimiz yıl bu aylarda kar yağışı ile mücadele eden Bingöl’de, beklenen kar henüz yağmadı. Yüksek rakımlı bölgelerde ara ara yağan kar, kent merkezinde henüz etkisini göstermedi. Kar yerine güneşin hakim olduğu kent merkezinde de vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı. Hava sıcaklığının 5 ile 9 derece arasında değiştiği merkezde vatandaşlar kaldırım kenarlarında oturarak güneşli havada çaylarını yudumladı.

Her sene bu mevsimde 1-2 metre kar olduğunu ve kapalı alanlarda oturduklarını belirten vatandaşlardan Abdulrezzak Turhan, kar yağışının bereket olduğuna dikkat çekti. Turhan, "Allah’ın bir hikmetidir. Her sene bu mevsimde 1-2 metre kar oluyordu. Allah bir nimet vermiş, kar yok hava normaldir. Köylerde ve şehir içinde şuan ulaşım normaldir. Kar faydalıdır. Bir vatandaş olarak bir kul olarak ben yağıştan tarafım ve dua da ediyorum. Kar da yağmur da bir berekettir. Güneşte oturuyoruz, güneşleniyoruz ve sohbet ediyoruz. Diğer senelerde şu mevsimde dışarda oturamıyorduk havalar soğuktu, hep kapalı yerlerde oturuyorduk" dedi.

Genç kırsalında yaşadığını ve her sene bölgelerindeki dağlarda 10 metre kar olduğunu belirten Mehmet Emin Varlı ise "Her sene bu zamanda bizim köyün olduğu bölgelerde yer yer 10 metre kar vardı. Şuan da köye gidip geliyoruz. Allah hayra çevirsin. Tabi ki kar iyidir ama bu dağlarda kar yağmazsa bizim köylerde yaşam sıkıntılı olur. Yine Allah’ın takdiri olur” diye konuştu.