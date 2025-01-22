Antalya-Konya karayolunda kar sebebiyle tırlara geçiş kısıtlaması kalktı, ulaşım normale dönerken, kar yağışı da etkisini yitirdi.

Bölgede etkili olan yağmur saat 14.30 sıralarında yerini kara bıraktı. Kar yağışı Akseki’nin Yarpuz Mahallesi’nden itibaren başlayıp Konya’nın Seydişehir ilçesine kadar devam etti. İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en önemli yol olan Antalya-Konya karayolunda kar yağışının etkili olması nedeniyle uzun araç sürücüler yolda zor anlar yaşadı. Tırların yolu makaslaması nedeniyle Akseki-Seydişehir karayolu akşam saatlerinde uzun araçların geçişine müsaade edilmedi.

Karayolları ekipleri çok sayıda iş makinası ile yolun açık tutulmasını sağladı. Bölgede kar kalınlığı yer yer 10-15 santimetreye ulaşırken, karayolları Alacabel ekibi çok sayıda iş makinaları ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağladı.

Bölgede kar yağışının tamamen etkisini yitirmesi üzerine Akseki-Seydişehir karayolunda trafik akışı normale döndü.