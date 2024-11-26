Ardahan’da kar yağışının ardından soğuk hava etkili olmaya başladı. Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 12 derece ile Ardahan Göle’de ölçüldü.

Ardahan’da kar yağışının ara vermesiyle birlikte soğuk havalar etkili olmaya başladı. Soğukların şiddetini artırdığı Ardahan’ın Göle ilçesinde termometreler gece sıfırın altında 12 dereceyi gösterdi.

Kent’te kar yağışının ardından soğuk hava etkili olmaya başladı. Kar yağışının durduğu bölgede gece -12 derece ile Ardahan’ın Göle ilçesi en soğuk bölge oldu. Termometreler Ardahan’da -7, Çıldır’da -9, Posof’ta -6, Damal’da -7 ve Hanak’ta -7 dereceyi gösterdi.

Sibirya soğuklarının birkaç gün daha devam edeceğini belirten uzmanlar, bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi beklendiğini açıkladı. Uzmanlar, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.