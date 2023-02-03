Muğla’da beklenen kar yağışının başlaması ile Günlüce Mahallesi sakinleri cümbüş çalarak şarkı söyledi.

Muğla’da beklenen kar yağışının başlaması ile Günlüce Mahallesi sakinleri cümbüş çalarak şarkı söyledi.

Ülke genelinde olduğu gibi Muğla’da da soğuk hava etkisini göstermeye devam ederken, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Yağan kar sonrasında ise bazı vatandaşlar, kar sevincini cümbüş çalarak ve şarkı söyleyerek yaşadı. Günlüce Mahallesi’nde yaşayan ve karın tadını çıkaran Memduh Çimen isimli bir vatandaş, kar eşliğinde cümbüş çalarak "Bir güzel sevmiştim" şarkısını seslendirdi. Sosyal medya üzerinde paylaşılan o anlar ise vatandaşlar tarafından tıklanma rekoru kırdı.