Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, bölgede devam eden kar yağışından etkilenen ilçenin yüksek kesimlerindeki alanlarda geniş çaplı incelemelerde bulundu.

Bilecik’in Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş ile birlikte kar yağışından etkilenen ilçenin yüksek kesimlerindeki alanlarda geniş çaplı çalışmalar sürdüğünü belirtti. Kılıç, "Özel idare, jandarma, emniyet, belediye, muhtarlıklar ve ilgili diğer kurumların işbirliğiyle gerekli planlamalar yapılarak sahada çalışmalar yürütülüyor" ifadelerine yer verdi.